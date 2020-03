Coronavirus, l’Inghilterra fa sul serio: si profila una drastica decisione per la Premier League

Mentre in Italia si continua a litigare da settimane per trovare un accordo sulle partite (se giocarle a porte chiuse o meno e quando disputare quelle rinviate), negli altri paesi europei sembrano decisamente più inflessibili e pronti a prendere decisioni drastiche mettendo al primo posto la salute pubblica.

Infatti, l’emergenza Coronavirus sta iniziando a diffondersi anche nel resto d’Europa. L’Italia è stato soltanto il primo paese del nostro continente e quello con maggiori contagiati e morti attualmente, ma anche in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito il numero inizia ad aumentare. Così, com’è necessario trovare delle misure per la Serie A, lo stesso vale per gli altri campionati, che ben presto potrebbero iniziare ad adottare decisioni importanti.

Per quanto riguarda l’Inghilterra, si profila una soluzione ferma e decisa. Come comunicato da diversi tabloid inglesi, infatti, si va verso la scelta di chiudere le porte ai tifosi di ogni squadra della massima serie da qui fine a fine stagione. Ci sarebbe stato un incontro tra la Football Association, la Premier League e l’English Football per discutere proprio di questo. Nelle prossime ore se ne potrebbe sapere di più.