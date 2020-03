Coronavirus, c’è l’intesa Lega-Figc: la data di Juventus-Inter e dei recuperi

Fumata bianca. Arrivano importanti aggiornamenti sul campionato di Serie A dopo il rinvio di alcune partite a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra queste anche lo scontro per lo scudetto tra Juventus e Inter, la decisione di non disputare il match ha creato più di qualche polemica. Oggi è andata in scena un’assemblea straordinaria per decidere le date dei recuperi. E’ stata trovata l’intesa. Le partite posticipate nell’ultima giornata si disputeranno nel prossimo weekend, mentre lunedì in campo Juventus-Inter alle 20.45.

Ecco il programma.

sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45),

domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45),

lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30)

Juventus-Inter (ore 20.30).

Nel weekend successivo la 27^ giornata: