Coronavirus, ipotesi playout in Serie A: due club minacciano battaglia [DETTAGLI]

C’è sempre più incertezza sul Coronavirus, l’epidemia ha colpito l’Italia. Sono state prese delle misure per provare a contenere il virus, i primi risultati dovrebbero vedersi già nei prossimi giorni. Ma la situazione è in continua evoluzione ed è ancora presto per fare delle previsioni. Sono circolate diverse voci sul proseguimento del campionato anche dopo la notizia della positività del difensore della Juventus Rugani, su CalcioWeb abbiamo ipotizzato tutti gli scenari su Serie A e Champions League.

E per quanto riguarda la zona retrocessione? Ancora in questo caso la situazione è tutta da valutare. L’obiettivo è quello di concludere il campionato, ma tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dei playout. La classifica al momento recita dal basso verso l’alto. Brescia 16, Spal 18, Lecce 25, Genoa 25.

La soluzione degli spareggi con accoppiamenti sicuramente può essere vantaggiosa per due squadre come Brescia e Spal che al momento sembrano sull’orlo del baratro, ma che a questo punto potrebbero tornare pienamente in corsa. Al contrario l’ipotesi non convince il Lecce e soprattutto il Genoa. “Per quanto riguarda il campionato – ha dichiarato Preziosi alla Gazzetta dello Sport – la volontà di tutti resta portarlo a termine. È l’orientamento che prevale nelle varie conference call tra noi presidenti. Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo”. Situazione delicata per il Lecce che avrebbe interesse a continuare il campionato. Ad oggi sarebbe retrocesso e quindi la sospensione del campionato sarebbe svantaggiosa, ma anche i playout non possono rappresentare la soluzione migliore considerando che Sampdoria, Torino e Udinese sono comunque a portata di mano.