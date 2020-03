Coronavirus, in Italia il bollettino è di guerra: scuole chiuse [DETTAGLI]

E’ un vero e proprio bollettino di guerra in Italia per l’allarme Coronavirus. Aumentano ora dopo ora il numero dei contagiati e dei morti, la situazione è sempre più delicata e destinata a peggiorare nei prossimi giorni. Ecco la situazione nel dettaglio spiegata dal sito MeteoWeb. Oggi sono morte altre 28 persone, nuovo record dall’inizio dell’epidemia. C’è il primo morto in Puglia, oltre a 17 nuove vittime in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 3 in Veneto e 2 nelle Marche. Il bilancio complessivo è di 107 vittime accertate. Oggi sono anche guarite 116 persone, portando il numero complessivo dei guariti a 276. Il dato totale delle persone contagiate è di 3.007. Attualmente in Italia ci sono quindi 2.703 persone infette: di queste, 1.064 sono in isolamento domiciliare, 1.344 sono ricoverati con sintomi, 295 sono ricoverati in terapia intensiva.

Dopo dubbi e rinvii arriva l’ufficialità: scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo. “Abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere l’attività didattica fuori dalla zona rossa da domani fino al 15 di marzo”: a confermarlo è stata il ministro Lucia Azzolina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha spiegato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.