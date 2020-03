Coronavirus, non solo Juventus e Inter: altre due squadre di Serie A in isolamento [NOME e DETTAGLI]

La notizia purtroppo è arrivata. E’ Daniele Rugani il primo caso positivo in Serie A di Coronavirus. La novità è arrivata nella tarda serata di ieri tramite comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale della Juventus. Adesso il club bianconero dovrà stare in isolamento, ovviamente non si disputerà la partita di Champions League contro il Lione. Stesso provvedimento anche per l’Inter, considerando che i calciatori nerazzurri sono stati in contatto con quelli bianconeri, in occasione della sfida di campionato andata in scena allo Stadium domenica scorsa. Come riporta ‘Repubblica’ anche Brescia e Spal sarebbero in isolamento. Il club bianconero ha avviato tutti i protocolli sanitari previsti, informando le autorità e anche le ultime avversarie. Si tratta di: Brescia, Spal, Lione e Inter.