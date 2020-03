Coronavirus, Klopp furioso: “togliete le mani, fottuti idioti” [VIDEO]

Il problema Coronavirus sta colpendo tutto il mondo, e questo l’ha capito anche l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Il tecnico dei Reds è stato protagonista di un episodio, prima della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, che in poco tempo ha fatto il giro del web. Il tedesco si è rifiutato di ‘dare il cinque’ ai tifosi in prossimità del tunnel ad Anfield. Utilizzate anche parole durissime: “tenete lontano le vostre mani, fottuti idioti”. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web, in basso le immagini.

Whether you’ve washed your hands or not, Jurgen Klopp isn’t taking any chances! 🧼 #coronavirusuk pic.twitter.com/zCKLfgxyuD — The Sportsman (@TheSportsman) March 11, 2020