Coronavirus, lite tra due presidenti di Serie A: tensione durante l’Assemblea di Lega

E’ sempre più emergenza Coronavirus, cresce l’attesa per conoscere la decisione sulle prossime giornate del campionato di Serie A. Oggi è andata in scena l’assemblea di Lega, la tensione si taglia con il coltello. Nel dettaglio secondo quanto riporta ‘La Lazio siamo noi’ scontro totale tra Lazio e Atalanta nel corso dell’assemblea di Lega di oggi. Si è discusso sulla partita in ‘programma per sabato ma che invece sarà recuperata la settimana prossima e a porte chiuse. Come riporta il sito Percassi ha provato a forzare per il recupero del 27° turno il 13 maggio, soluzione non gradita al presidente Lotito perchè disputare la sfida alla fine del campionato vorrebbe dire falsare la corsa scudetto. Sono volate parole grosse. Il numero uno nerazzurro ha rinfacciato a Lotito la scarsa cortesia per non voler anticipare il match a venerdì, la risposta è stata che i diritti dell’Atalanta non vengono prima di quelli della Lazio e che i calendari non possono essere stravolti per un solo club.