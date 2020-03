Coronavirus, Lo Monaco sui campionati: “Si va verso la sospensione e la ripresa al 5 aprile”

“L’obbligo di prendere tutte le precauzioni del caso mi sembra doveroso. Faremo il Consiglio Federale in conference call e si deciderà credo di spostare il campionato come richiesto a gran voce da tante componenti. L’orientamento generale è di spostare i campionati. Sarà un consiglio critico, con tante situazioni da sviscerare. Credo che i campionati riprenderanno il 5 aprile”. L’ex dg del Catania Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare del futuro dei campionati di Serie A dopo l’emergenza Coronavirus.

“La Lazio vorrebbe proseguire i campionati? Non aggiungo niente e non esagero dicendo che è un’ipotesi che mi sento di avallare perché continuare sarebbe una parvenza di continuità di una normalità. Anche se giocare a porte chiuse è un controsenso. Si stanno usando tanti di quegli accorgimenti che disputare una partita a porte chiuse diventa problematico. Ma è problematico anche far allenare le squadre, perché c’è un contatto fisico. Diventa difficile pensare che si possa svolgere l’attività del gioco del calcio in una condizione”.

“Gli Europei? È un problema che sarà oggetto di discussione. Perché investe le competizioni internazionali e il calcio internazionale. Di concerto con la Fifa bisogna studiare un’ipotesi di spostamento degli europei, ma è un’idea che non voglio mettere in preventivo. Però se il virus continua…”