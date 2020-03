Il Real Madrid dice addio all’ex presidente Lorenzo Sanz, venuto a mancare questo pomeriggio all’età di 76 anni, dopo essere risultato positivo al Coronavirus in settimana ed era stato ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. A darne la notizia è ‘Cadena Cope’, che saluta il dirigente che fu alla guida dei Blancos fra il 1995 e il 2000, portando il Real Madrid a vincere due Champions League nel giro di 2 anni battendo in finale Juventus e il Valencia.