Coronavirus, la macabra denuncia del figlio del presidente: “Dov’è la salma di mio padre?”

L’ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz è deceduto lo scorso 21 marzo a causa del Coronavirus. Ma c’è un problema, come denunciato dallo stesso figlio: la famiglia non trova più la salma del defunto.

Il figlio, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha raccontato nel programma ‘Salvame’ di TeleCinco ciò che lui e i familiari stanno vivendo. La cremazione sarebbe dovuta avvenire il 24 marzo, ma la cerimonia è stata rimandata per “l’ingolfamento” delle istituzioni funerarie di Madrid a causa dell’altissimo numero di morti nella capitale spagnola. Il cimitero sarebbe dovuto essere quello di Sant’Isidoro, ma il tutto è stato spostato all’Escorial. Qui la triste scoperta: oggi il figlio di Sanz ha fatto sapere che lì la salma non è mi arrivata e la famiglia non sa dove si trovi.