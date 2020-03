Coronavirus, Mancini: “L’importante è la salute di tutti. Europeo? Possiamo vincerlo l’anno prossimo”

L’emergenza Coronavirus ha condizionato non solo il calcio italiano ma anche quello internazionale. In particolare, ad essere a rischio è l’Europeo del 2020, che potrebbe slittare al 2021. La Nazionale italiana di Roberto Mancini avrebbe potuto essere tra le protagoniste. Il Ct è intervenuto a ‘Novantesimo Minuto’ su ‘Rai Sport’ per parlare della situazione dell’Italia, di Coronavirus e delle ipotesi su Euro 2020: “Dovevamo fermare il calcio prima? Non ci aspettavamo una cosa così pazzesca, ma l’importante è averlo fatto, peraltro anche prima degli altri Paesi. Speriamo che questa emergenza possa finire presto. Avevo una lista di convocati abbastanza sicura, erano pronti. Avevo soltanto qualche dubbio da sciogliere all’ultimo. Se l’Europeo dovesse slittare di un anno, cambierebbero un po’ di cose… Chiellini avrà un anno di esperienza in più… Zaniolo? Non forzerò il suo rientro dall’infortunio, a prescindere da quando si giocherà”.

Poi Mancini è andato sulla riunione prevista per martedì: “Bisogna lasciare a casa i giocatori, tutti. Sono professionisti e sanno cosa fare. Bisogna aspettare martedì per capire se l’Uefa vorrà rinviare l’Europeo o meno. Ci sono cose più importanti. L’Europeo possiamo vincerlo anche tra un anno. L’importante è la salute e che si possa tornare tutti allo stadio. Vedere persone che muoiono in questi giorni ci fa troppo male”.