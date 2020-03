Coronavirus: “Ha patologie pregresse ed è molto a rischio”, ex calciatore isolato in un edificio

Diego Armando Maradona, nel corso della sua vita, ha più volte avuto a che fare – purtroppo – con gli ospedali. Ma è riuscito sempre ad uscirne bene. E’ comunque un soggetto, proprio per questo motivo, con patologie pregresse. In tempi di Coronavirus, dunque, il consiglio è quello di non uscire.

Come riporta As, infatti, al tecnico del Gimnasia La Plata hanno espresso chiaramente di separarsi dai calciatori. Lo spiega il dottore Flavio Tunessi: “Con Maradona stiamo prendendo decisione preventive. È isolato in un edificio, può stare solamente al piano terra, visto che fa parte del gruppo di rischio”. Proprio il Pibe de Oro che, pubblicamente, ha invitato il suo ‘popolo’ a rispettare tutte le norme previste per fronteggiare l’emergenza.