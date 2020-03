Coronavirus, meno contagi ma più morti: aumentano i guariti, ma il bilancio resta drammatico

Sempre più grave l’emergenza Coronavirus in Italia. Anche oggi i dati sono drammatici. Ad aggiornare il tutto è stato il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Attualmente i malati sono 8514. Di questi 877 pazienti ricoverati in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva e oltre 2000 in isolamento domiciliare. I nuovi casi sono 529, ma il dato è parziale perchè ci sono stati ritardi nelle comunicazioni da parte della Lombardia, la Regione più colpita dall’emergenza (numero comunque inferiore rispetto alla giornata di ieri). Aumentano i guariti, 1004 ad oggi (280 in più di ieri). Aumentano, purtroppo, anche i morti. Solo oggi sono decedute 168 persone (record negativo dall’inizio dell’epidemia), 135 in Lombardia. Il numero delle vittime sale così a 631.