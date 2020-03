Coronavirus, Mertens non rinuncia alla corsa: il VIDEO del belga in giro per Posillipo

Tutti a casa per combattere il Coronavirus. C’è chi, però, non rinuncia all’allenamento o alla corsetta per strada. E’ il caso di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli è stato immortalato in un video, a Posillipo, mentre è intento a correre per strada. Tuta nera, cappellino da baseball e mascherina ma il belga viene riconosciuto dai tanti tifosi che lo acclamano dal balcone. E Mertens risponde. Insieme alla compagna Kat e al cane l’attaccante si è messo in moto nei pressi della sua abitazione. In basso il VIDEO.