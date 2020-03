Coronavirus, la moglie di Bonucci: “abbiamo fatto il tampone, ecco la situazione”

“Non abbiamo ancora avuto i risultati del tampone di Leo. Stiamo aspettando e stiamo tutti bene. Nessuno di noi ha sintomi particolari del virus per il momento, incrociamo le dita”, sono le dichiarazioni di Martina Maccari. “Credete che farei le dirette su Instagram se Bonucci stesse male?” ha detto ancora, rispondendo agli utenti. Continua l’emergenza Coronavirus, 121 persone in casa Juventus sono in quarantena, due i calciatori positivi: Matuidi e Rugani. Non sono mancate le polemiche per la fuga di tre calciatori (Higuain, Khedira e Pjanic) che hanno deciso di lasciare l’Italia.