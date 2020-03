Coronavirus, la moglie di Thiago Silva spiega la fuga in Brasile: “vi svelo perché siamo scappati da Parigi”

Alla ricerca del posto più sicuro. E’ partita la fuga di alcuni calciatori, dopo Higuain, Khedira e Pjanic è stato anche il turno del difensore Thiago Silva che ha lasciato Parigi per tornare in Brasile. Il motivo è il Coronavirus, la moglie Isabelle ha commentato con una storia Instagram: “Abbiamo deciso di partire perché la situazione a Parigi era davvero triste. Non riuscivo più a trovare nulla nei supermercati. Abbiamo preso un volo per il Brasile perché qui possiamo trovare cibo e abbiamo più opzioni per restare in casa con i bambini, qui abbiamo la piscina. Nessuno dei membri della nostra famiglia ha accusato i sintomi del virus”.