Coronavirus, calciatori violano quarantena e girano per la città [NOMI e DETTAGLI]

Anche la Premier League è stata fermata a causa del Coronavirus. La decisione è arrivata dopo la positività del tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta. I giocatori stanno osservando un periodo di isolamento di 14 giorni, in rispetto alle indicazioni date dal governo inglese: tutti tranne Mason Mount del Chelsea e Declan Rice del West Ham. Come riportato dal ‘Mirror’, il giovane centrocampista dei Blues è stato pizzicato in strada da un tifoso che lo ha visto in compagnia del giocatore degli Hammers, con cui giocò insieme ai tempi delle giovanili del Chelsea. Entrambi indossavano una mascherina, con ogni probabilità per evitare che venissero riconosciuti: così però non è stato e ora rischiano di subire un provvedimento durissimo da parte dei club, che quasi sicuramente gli commineranno una multa salata per aver violato il regime di quarantena.