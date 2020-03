Coronavirus, Nicchi tuona: “Non manderemo gli arbitri allo sbaraglio. Beneficenza? Ci muoviamo in silenzio”

“Siamo pronti a riaccendere il motore ma non possiamo mandare gli arbitri allo sbaraglio. Servono garanzie per tutti, anche per noi”. Sono le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. Il numero uno dell’Associazione Italiana Arbitri ha proseguito: “Rispetteremo le disposizioni governative e della Federazione. Continuiamo a lavorare sulla ripartenza ma non dipende da noi. Parleremo al momento opportuno: se il campionato ripartirà ci saranno cose da fare, se non ripartirà serviranno altre misure. Siamo professionisti, non lesiniamo sulla settimana o il mese”. Infine, sulle iniziative benefiche arbitrali: “Ci stiamo muovendo anche sotto quel profilo ma lo facciamo in silenzio”.