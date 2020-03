Coronavirus, le novità dall’Assemblea della Lega Serie A: ripresa campionato, stipendi e allenamenti

Importanti novità emerse dall’Assemblea della Lega Serie A. La decisione più importante riguarda gli stipendi dei calciatori. L’ipotesi che va per la maggiore è quella di sospendere gli ingaggi per il mese di marzo, un po’ come sta succedendo in altri campionati. Non si è parlato di date di inizio allenamento. Visto il momento drammatico in Italia per via del Coronavirus è sembrato quantomeno azzardato decidere di far tornare al lavoro le squadre. Si è parlato inoltre anche dell’eventualità di andare oltre il 30 giugno in caso di ripresa del campionato. Sul tavolo delle ipotesi anche quella che il campionato non riparta proprio. In quel caso la Lega potrebbe chiedere al Governo di aiutare il calcio che potrebbe avere un danno economico tra i 700 milioni e gli 800 milioni di euro.