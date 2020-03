Coronavirus, novità su Valencia-Atalanta di Champions e Getafe-Inter di Europa League

Novità importanti dalla Spagna per quanto riguarda le gare delle coppe europee. Il Coronavirus potrebbe condizionare le partite delle italiane. Il ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa, come riportato da As e Marca, ha raccomandato questo pomeriggio che le prossime partite di ritorno di Champions League ed Europa League su suolo iberico siano giocate a porte chiuse. Il riferimento è alla gara Valencia-Atalanta di Champions, in programma il prossimo 10 marzo, e a Getafe-Inter di Europa League, in programma il 19 marzo. Non si cita Siviglia-Roma, ma la stessa sorte dovrebbe toccare alla partita in Andalusia.