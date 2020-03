Coronavirus, il numero dei contagiati torna a salire: già nelle prossime ore il sorpasso alla Cina

E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus, non si ferma l’epidemia che ha colpito anche e soprattutto l’Italia. Secondo quanto riporta MeteoWeb, i dati appena forniti dalla protezione civile sono drammatici: oggi in Italia ci sono stati 662 morti e 999 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 6.153, in netto aumento rispetto a ieri e vicino al picco di sabato scorso. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

80.593 contagiati



8.165 morti

10.361 guariti

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia negli ultimi 13 giorni con la differenza rispetto al giorno precedente:

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Le persone attualmente ammalate, sono 62.013, così suddivise: