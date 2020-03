Coronavirus, il numero dei morti e contagiati in Italia: situazione drammatica

E’ sempre più drammatica la situazione in Italia per l’emergenza Coronavirus, in Italia aumenta il numero dei morti e dei contagiati. Come riporta MeteoWeb nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un vero e proprio boom di contagi (oltre 1.500, record dall’inizio dell’epidemia) e altri 97 morti. Le persone guarite, invece, sono state 102. Il bilancio dell’epidemia in Italia è di 9.172 contagiati, di cui 463 morti e 724 guariti. Le persone che oggi risultano ammalate sono 7.985, di cui 4.316 ricoverate nei reparti di malattie infettive degli ospedali, circa 800 sono le persone in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva e circa 3.000 si trova in isolamento domiciliare. I numeri sono drammatici, con un aumento esponenziale non solo dei morti e dei ricoverati in gravi condizioni, ma anche dei nuovi contagiati. Un dato che lascia immaginare come quest’emergenza si trascinerà ancora a lungo.