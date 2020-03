Coronavirus, oggi in Italia 196 morti. L’OMS dichiara ufficialmente: “Pandemia globale, mai vista una cosa del genere”

Record di morti oggi in Italia per l’emergenza Coronavirus: 196 i deceduti nella giornata odierna, numero mai raggiunto in un singolo giorno dall’inizio dell’epidemia nel nostro paese. Il numero totale sale a 827. Il consueto aggiornamento del capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha messo in luce un numero consistente di contagi. 12.462 casi positivi, con 1.045 guariti (più 41). Esclusi morti e guariti, dunque, il bilancio complessivo degli ammalati è di 10.590 persone. Di questi, 5.838 sono ricoverati nei reparti di malattie infettive degli Ospedali di tutt’Italia, altri 1.028 sono in gravi condizioni e ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La concentrazione dell’epidemia rimane nelle Regioni del Nord Italia, in modo particolare Lombardia, poi Emilia Romagna e Veneto. Gli ultimi dati confermano la marginalità del Centro/Sud dove il virus non sta circolando, stanno soltanto aumentando singoli casi, isolati, di persone rientrati dal Nord ma senza nuovi focolai.

“Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata”. Sono le parole del direttore generale dell‘Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. L’Organizzazione mondiale della Sanità è “profondamente preoccupata sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione” contro il coronavirus, divenuto una pandemia.