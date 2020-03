Coronavirus, lady Dybala: “I polmoni emettevano un rumore strano, poi anche Paulo ha iniziato a sentirsi male”

Il Coronavirus non ha risparmiato nemmeno Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini. Ora entrambi stanno meglio, ma il recupero non è stato facile, come ha raccontato la modella argentina nel corso della trasmissione radiofonica El Club del Moro: “Ora stiamo bene. Penso che due, tre giorni fa, mi sentivo piuttosto male. È come quando senti che ti sta per venire l’influenza, tutto il corpo ti fa male, sei stanco. Non ho avuto la febbre, perché l’ho sempre misurata e non l’avevo. Ho sentito che i miei polmoni emettevano un rumore strano, poi anche Paulo ha iniziato a sentirsi male. Come succede con i sintomi dell’influenza, almeno per noi è stato così”.

Ora i due devono aspettare il nuovo tampone e l’ok dei medici: “Siamo in quarantena da nove giorni. I medici ci hanno detto che il 31 marzo avrebbero fatto un altro tampone. Nel frattempo ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine da prendere. Ci portano cibo dalla Juventus, ma se devo cucinare lo faccio”.