Coronavirus, Ospina ammette: “Ho pensato di lasciare l’Italia, poi hanno bloccato i voli”

David Ospina, portiere del Napoli, ha pensato di tornare in Colombia insieme alla famiglia. Lo ha ammesso l’estremo difensore in un’intervista a “ESPN”: “In questo momento siamo tutti a casa, le scuole hanno chiuso da quasi 15 giorni e anche per questa situazione io e mia moglie siamo andati a fare la scorta di cibo. Dobbiamo seguire alla lettera quello che ci dicono e aspettare che tutto torni alla normalità. Tornare in Colombia? Ci abbiamo pensato, ma poi sono stati cancellati tutti i voli e quindi restiamo chiusi in casa in attesa di novità”.