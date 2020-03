Coronavirus, parla Rugani: “E’ stata una bella botta. Spero che il mio caso abbia sensibilizzato tutti”

E’ stato il primo calciatore in Italia positivo al Coronavirus. Ora Daniele Rugani ha deciso di raccontare la sua esperienza. In collegamento nella trasmissione ‘A casa con la Juve’, il difensore (ancora asintomatico) ha aperto gli occhi a tutti sulla malattia: “Sto bene, voglio tranquillizzare tutti, non ho mai avuto i sintomi gravi di cui si legge in giro e mi ritengo fortunato. Lì per lì è stata una bella botta perché sono stato il primo nel nostro ambiente e spero sia servito a sensibilizzare tutti, soprattutto chi non aveva capito la gravità di questo problema”.

Rugani ha spiegato i primi giorni della sua quarantena forzata: “C’è stato immediatamente un boom mediatico fortissimo, mi hanno scritto in tantissimi e li ringrazio tutti: molti erano preoccupati e ci tengo ancora a tranquillizzarli. Supererò, supereremo anche questa. E spero che ne usciamo tutti ancora più forti. Una volta passata l’emergenza la prima cosa che farò sarà abbracciare tutte le persone a me care”.