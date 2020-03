Parma-SPAL si gioca. La gara del “Tardini” in programma inizialmente per le 12,30 e sospesa a pochi istanti dal calcio d’inizio, è stata posticipata ufficialmente alle 13,45. Le squadre sono tornate in campo per un nuovo riscaldamento. A questo punto tutto il turno di Serie A si dovrebbe giocare senza problemi, a meno di clamorosi aggiornamenti dell’ultim’ora ai quali ormai siamo pronti.