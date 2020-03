Coronavirus, paura in Italia: due calciatori chiedono di non essere convocati [NOMI e DETTAGLI]

E’ sempre più emergenza Coronavirus, grande paura anche in Italia con i campionati che sono pesantemente condizionati. Nella giornata di oggi si giocheranno a porte chiuse altre partite valide per il campionato di Serie B, ma ci saranno delle defezioni. Nel dettaglio interessante sfida tra Chievo e Cosenza, sorpresa nel club calabrese. Nell’elenco dei convocati non figurano D’Orazio e Bruccini, rimasti a casa per paura di contrarre il virus. La richiesta di non giocare sarebbe arrivata direttamente dai calciatori, avrebbero preferito non partecipare alla trasferta in Veneto di loro spontanea volontà, in via del tutto precauzionale. Una situazione sempre più paradossale e che conferma il momento di difficoltà.