Coronavirus, calciatore scappa dalla quarantena: multa di 600 euro! [NOME e DETTAGLI]

In molti ancora non riescono a capire l’importanza di rimanere a casa per sconfiggere l’emergenza Coronavirus. I calciatori rappresentano un modello da seguire, ma anche loro sbagliano. E’ quanto successo a Pedro Porro, calciatore spagnolo, difensore del Real Valladolid, in prestito dal Manchester City, e della nazionale Under-21 spagnola. Il giocatore è scappato dal regime di quarantena imposto dalla Spagna ed è stato multa di 600 euro dalla Polizia. Porro aveva deciso di recarsi in auto presso il paese di Boecillo, al centro di Valladolid. Il difensore si è prima sfogato su Twitter, ma successivamente si è scusato per il gesto.