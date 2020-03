Coronavirus, peggiorano le condizioni dell’ex portiere. La moglie: “siamo nelle mani di Allah e dei medici”

Peggiorano le condizioni dell’ex portiere Rustu Reçber, il turco era risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riportato da alcuni media all’estero sarebbe in gravi condizioni dopo alcune complicanze derivanti dall’infezione. Qualche giorno fa era stato molto criticato per essersi rifiutato di mettersi in quarantena, poi la situazione è purtroppo degenerata. La conferma è arrivata direttamente dalla moglie.

“Mi sarebbe piaciuto darvi notizie migliori, ma mi dispiace dire che mio marito è ricoverato in ospedale per Covid-19”, ha comunicato su Instagram Isil. “Tutto era normale, poi improvvisamente ha sviluppato i sintomi molto velocemente. Siamo ancora sotto shock. È in ospedale e non ci è permesso di vederlo. Questa è la parte più difficile, non riuscire a stare con lui. Siamo nelle mani di Allah e dei medici. Speriamo che tutto passi in fretta”.