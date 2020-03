Coronavirus, il portiere Perin: “non mi fanno tornare dalla mia famiglia”

Negli ultimi giorni sono emersi nuovi casi di Coronavirus, si tratta del difensore della Juventus Rugani e dell’attaccante Gabbiadini. Gli altri invece si trovano chiusi in casa, come il resto della popolazione. Simpatico scambio di battute che riguarda il portiere del Genoa, Mattia Perin. “Questa è la prima diretta della mia carriera social, ne potremmo fare un’altra stasera bevendo tutti un bel calice di vino. Quando smetterò di giocare a calcio mi metterò a fare vino”.

Siparietto con l’ex compagno alla Juventus Douglas Costa ed il collega di reparto Antonio Donnarumma, terzo portiere del Milan: “Che naso!”, commenta il fratello del più famoso Gianluigi. “Senti chi parla… Mor**cci! Se mettiamo il mio sopra al tuo facciamo scopa!”, la risposta dell’estremo difensore del Genoa.

“Non sono in quarantena, ma sono solo come un cane. Non mi fanno tornare a Torino dalla mia famiglia. Bisogna stare a casa, usciamo solo per i beni di prima necessità. Le giornate senza campionato sono una noia mortale, ma non si può fare altro in questo momento. È giusto così. Meglio Genova o Torino? Sono entrambe città bellissime”.