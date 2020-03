Coronavirus, Petagna chiede di fermarsi: “il calcio deve essere messo da parte” [FOTO]

Nonostante l’emergenza Coronavirus si è deciso di scendere in campo per il campionato di Serie A. Nel primo match si sono affrontate Parma e Spal, in una situazione veramente surreale e tra grande incertezza con la partita che è iniziata in ritardo. “Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti al primo posto. Poi torneremo a giocare”. E‘ questo il messaggio pubblicato dall’attaccante Andrea Petagna su Instagram.