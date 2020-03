Coronavirus, il piano Marshall della Fifa per salvare il calcio mondiale

Il Coronavirus ha mandato in crisi il calcio mondiale. Per evitare collassi, la Fifa sta studiando una sorta di piano Marshall per combattere i problemi finanziari, un fondo speciale. Come ammesso da un portavoce della confederazione all’‘ANSA’: “Confermiamo che la Fifa sta lavorando alla possibilità di fornire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo dopo aver fatto una valutazione globale dell’impatto finanziario che questa pandemia avrà sul calcio. La comunità calcistica di tutto il mondo sta vivendo, in misura maggiore o minore, gravi problemi finanziari a causa dell’epidemia di Coronavirus. Ciò minaccia di interrompere e compromettere la capacità delle federazioni affiliate alla FIFA e di altre organizzazioni calcistiche come campionati e club di sviluppare, finanziare e gestire attività calcistiche a tutti i livelli del gioco, inclusi professionisti, non professionisti, giovani e di base”.