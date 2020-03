Coronavirus, il piano della Premier League: nuova data per la ripresa

Non è solo il calcio italiano ad essere fermo per l’emergenza Coronavirus. Quasi tutta l’Europa è bloccata, quindi ovviamente anche tutti gli altri campionati principali. Così come in Serie A, pure in Premier League si prova ad ipotizzare una possibile data di ripresa, sempre ben consapevoli che è il virus a ‘decidere’ di fare ciò che vuole. Se l’emergenza continuerà ancora per molto, tutte le eventualità proposte vanno in fumo.

Il Daily Telegraph, a tal proposito, ha spiegato il nuovo piano della federazione inglese per poter concludere campionato e FA Cup: ripartire l’1 giugno a porte chiuse e chiudere la stagione entro il 12 luglio. Tour de force, ovviamente. 9 partite in Premier più la Coppa, sarebbe un mese e mezzo intensissimo.