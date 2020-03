Coronavirus, positivo ex calciatore di una nazionale: aveva assistito ad una partita, due squadre nei guai!

Il Coronavirus, è evidente, ha colpito anche il mondo del calcio. Si fanno sempre più stringenti le misure adottate per ridurre al minimo le possibilità di contagio. Eppure, nel mondo ma anche in Italia, qualche calciatore positivo c’è stato. Anche qualche ex, come Thomas Kahlenberg, che ha appeso le scarpette al chiodo nel 2017. Centrocampista della Danimarca, con cui ha collezionato 47 presenze e segnato 5 reti, è risultato positivo al Coronavirus.

Bandiera del Brondby (ma ha giocato anche in Francia e Germania), è stata proprio la sua presenza recente ad una partita tra il club di Copenaghen e il Lyngby ad aver provocato ansia e panico in tutto il mondo del pallone danese. 13 persone sono state infatti messe in quarantena dopo aver assistito alla gara, mentre gli avversari hanno fatto lo stesso per tre suoi calciatori. Tuttavia, lo stesso Kahlenberg ha confermato di stare bene.