Coronavirus, positivo il conduttore Piero Chiambretti: ricoverato a Torino

Aumenta il numero dei contagiati per il Coronavirus, l’epidemia si sta espandendo sempre più e l’Italia si trova al momento in una condiziona di emergenza. E’ risultato positivo al test anche Piero Chiambretti. Il conduttore de ‘La Repubblica delle donne‘ sarebbe ricoverato, assieme all’anziana madre Felicita anche lei positiva al covid-19, all’ospedale San Mauriziano di Torino. Alcuni giorni fa Mediaset aveva deciso di sospendere il suo show insieme ad altri programmi della rete. Chiambretti aveva scritto sui social un messaggio per spiegare la situazione: “Il programma è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima”.