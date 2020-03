Coronavirus, positivo un allenatore: negativo il tampone per un ex stella del Brasile [NOMI e DETTAGLI]

Il calcio inizia a fare seriamente i conti con il Coronavirus. Sempre più contagi nel mondo del pallone. L’ultimo in ordine di tempo a risultare positivo al Covid-19 è Jorge Jesus, allenatore del Flamengo. A confermare la notizia è stato lo stesso club rubro-negro. Il tecnico 65enne, ex Sporting Lisbona e Benfica, è stato messo in isolamento. Tampone per calciatori, staff e dipendenti della squadra. Il club ha annunciato la sospensione dell’allenamento per la prima squadra e le giovanili per almeno una settimana. Tutti gli atleti, i dipendenti del calcio e lo staff tecnico sono risultati negativi al Covid-19. Testato anche l’ex asso dell’Udinese, Zico, che nei giorni scorsi aveva avuto contatti con lui: tampone negativo.