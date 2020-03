Coronavirus, positivo al test il presidente di un’importante squadra europea [NOME e DETTAGLI]

Il Coronavirus ha scosso anche il mondo del calcio. Dopo la sospensione dei campionati in Italia, arrivano notizie drammatiche anche dall’estero. E’ risultato positivo al Covid-19 il presidente di Olympiakos e Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. A darne l’annuncio il diretto interessato attraverso il proprio profilo Instagram. “Il recente virus mi ha fatto visita e mi sono sentito obbligato a renderlo pubblico. Sto bene perché ho preso tutte le cautele necessarie e mi sono attenuto alle indicazioni dei medici. Suggerisco ai miei concittadini di fare lo stesso. Vi auguro una rapida ripresa“. Le conseguenze potrebbero ricadere anche sull’Europa League, competizione che vede ancora in corsa l’Olympiakos, oltre che sulla Championship (la seconda divisione inglese, in cui gioca il Nottingham Forest). Ne consegue che la UEFA sta prendendo in considerazione la possibilità di rinviare la gara di andata degli ottavi di Europa League tra la squadra di Atene e il Wolverhampton, in programma giovedì 12 marzo, per evitare eventuali contagi. La sfida si sarebbe comunque disputata, anche prima dell’annuncio, a porte chiuse, ma adesso è a forte rischio.

Visualizza questo post su Instagram #Marinakis #HealthStatement #Message Un post condiviso da Evangelos Marinakis (@evangelos.marinakis) in data: 10 Mar 2020 alle ore 3:47 PDT