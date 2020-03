Coronavirus, posticipata la sospensione della Bundesliga: i dettagli

Importante aggiornamento sulla Bundesliga, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il campionato tedesco starà fermo fino al 30 aprile, la ripresa verrà valutata in base all’evoluzione dell’epidemia. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Federazione tedesca, in seguito ad una videoconferenza che si è conclusa poco fa. La DFL ha optato per un rinvio della ripresa del campionato, originariamente fissata per il 2 aprile, al prossimo 30 aprile. L’obiettivo è concludere tutto entro il 30 giugno, anche disputando i match a porte chiuse.