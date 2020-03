Coronavirus, anche la Premier League si arrende: campionato sospeso fino al 3 aprile

Tra i maggiori campionati europei, mancavano solo ‘loro’. Anche la Premier League, dopo Serie A, Ligue 1 e Liga, si ferma per l’emergenza Coronavirus. Anzi, più che ‘si ferma’, diciamo che non poteva fare altrimenti. Ieri pomeriggio, infatti, la notizia di 3 calciatori del Leicester positivi. Ma, nonostante ciò, in serata veniva ribadito: si gioca a porte aperte. Poi la positività dell’allenatore dell’Arsenal Arteta e, questa mattina, del giovane calciatore del Chelsea Hudson-Odoi. Diverse squadre in autoquarantena e, dunque, campionato che non può andare avanti.

La decisione è stata presa questa mattina dopo una riunione d’emergenza, durata 10 minuti. Si fermano anche i campionati minori.