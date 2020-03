Coronavirus, Premier League in stile Mondiale: l’ultima idea inglese per portare a termine la stagione

La Premier League sta pensando a un format tipo Mondiale da proporre a club, giocatori, tv e sponsor per portare comunque a termine la stagione. Vista l’emergenza Coronavirus, si valutano soluzioni alternative. L’ultima idea sarebbe quella di giocare a tra giugno e luglio, a porte chiuse. 92 partite in un mese. Non solo. Cosa più unica che rara per l’Inghilterra, tutte le gare sarebbero trasmesse in diretta tv. Il governo non sarebbe contrario a un evento di un mese capace di unire e intrattenere la popolazione attraverso il calcio. Le difficoltà sarebbero dal punto di vista logistico: giocatori, staff tecnici, arbitri, operatori tv, giornalisti dovrebbero vivere isolati in hotel, proprio come un ritiro Mondiale, solo che in questo caso sarebbe una quarantena. Anche un solo contagio farebbe chiudere tutto. Un progetto folle, utopistico visto il dramma che sta vivendo il mondo intero. Ma sicuramente suggestivo.