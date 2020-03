Primo calciatore positivo al Coronavirus nel campionato cinese, ma non è un atleta asiatico. Si tratta di Marouane Fellaini, ex centrocampista del Manchester United. Il calciatore, che si è sottoposto a tampone due giorni fa, era rientrato da poco a Shandong dal Belgio. Questa, un’ulteriore dimostrazione che nel paese orientale, epicentro dell’epidemia, ormai si contano solo casi importati dalle altre parti del mondo e non più sviluppati nella stessa Cina.