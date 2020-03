Coronavirus, c’è il primo calciatore positivo in Liga: è del Valencia [NOME e DETTAGLI]

Il Coronavirus si è ormai diffuso in Europa a macchia d’olio. L’Italia il primo paese ‘colpito’ e quello che attualmente sta vivendo il periodo peggiore. Ma in Spagna la situazione rischia di diventare simile se non più drammatica. Dopo i diversi calciatori positivi in Italia, tra Juventus, Sampdoria e Fiorentina, è arrivato anche il primo caso in Liga: è il difensore del Valencia Ezequiel Garay. E’ lui stesso ad annunciarlo sul suo profilo Instagram. “Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena”.