Coronavirus, anche il principe Carlo positivo al test [DETTAGLI]

Nuovi dettagli sull’emergenza Coronavirus. Il principe Carlo, 72 anni, erede al trono britannico della regina Elisabetta, è risultato positivo al test: è quanto comunicato da Buckingham Palace. Secondo la nota, sembra che abbia mostrato “sintomi lievi” ma che comunque sia in buona salute.Clarence House, riporta la BBC, ha riferito che Carlo e Camilla si trovano ora in autoisolamento nella tenuta di Balmoral, in Scozia. “Non è stato possibile stabilire da chi il principe abbia contratto il virus, visto l’alto numero di impegni pubblici condotti nelle recenti settimane“.