Coronavirus, la proposta: “Stop al calcio per 40 giorni, niente Europei e si finisce a luglio”

Il Coronavirus è ormai diventato un problema globale. Tra i paesi maggiormente colpiti c’è l’Italia, costretta (ma è l’ultimo dei problemi) a cambiare notevolmente le abitudini anche per quanto concerne il mondo del calcio. Porte chiuse in tutti gli stadi professionistici fino al 4 aprile, ma la situazione è in continua evoluzione e non è detto che le decisioni siano altre e diverse nei prossimi giorni.

Una proposta in tal senso arriva dal giornalista Fabio Ravezzani, che lancia una possibile idea: “Dato che la situazione sta diventando quasi incontrollabile, butto lì una proposta, magari sbagliata. Stop ai campionati di 40 gg intesi come vacanza per tutti. Niente Europei, eventuale conclusione stagione a luglio. Si riparte tutti ad agosto. Sempre che basti e il caldo aiuti”. E’ quanto ha scritto nel suo profilo ufficiale Twitter.