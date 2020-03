Coronavirus, provvedimento in Italia anche sul fronte… scommesse

Pesanti conseguenze anche in Italia dall’emergenza Coronavirus. Il campionato di Serie A si prepara a tornare in campo nel prossimo weekend con le sfide che si disputeranno a porte chiuse. Arrivano altri provvedimenti in Italia anche sul fronte scommesse. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica che, a seguito della decisione assunta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di rinviare lo svolgimento di tutte le partite dell’27/a giornata del Campionato di Serie A, per consentire la disputa dei recuperi della 26/a giornata nelle giornate dell’8 e 9 marzo, sono annullati i concorsi pronostici sportivi Totocalcio n. 10, Il9 n. 10 e Totogol n. 10 del 7-9 marzo 2020. Stesso provvedimento anche per la scommessa a totalizzatore Big Match n. 10 del 7-9 marzo 2020.