Coronavirus, Quagliarella furioso: “tutto questo è normale?” La denuncia dell’attaccante [VIDEO]

L’emergenza Coronavirus ha obbligato ad alcuni provvedimenti, ovvero quello di chiudere le città ed evitare di uscire di casa per non permettere il propagarsi del contagio. Purtroppo non tutti hanno recepito la gravità della situazione ed in tanti ancora circolano per strada anche per motivi che non sono primari. Una testimonianza è arrivata direttamente dall’attaccante Fabio Quagliarella, la Sampdoria è stata la squadra più colpita dall’epidemia. Il bomber blucerchiato ha immortalato due ragazzi che hanno deciso di farsi il bagno, nonostante la raccomandazioni. Il video non è passato inosservato, il calciatore ha scritto: “tutto questo è normale?”. In basso ecco la Storia del calciatore della Samp.