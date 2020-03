Coronavirus, Reina: “ho avuto tutti i sintomi, è come un camion che ti investe”

L’ex portiere del Milan Pepe Reina non è stato sottoposto a tampone, ma ha riscontrato i sintomi del Coronavirus. L’estremo difensore adesso gioca all’Aston Villa e racconta la sua storia a El partidazo de Cope.

“Qui i test non vengono eseguiti – ha ammesso l’estremo difensore iberico – a meno che non sei in condizioni abbastanza gravi da essere ricoverato in ospedale. Ho parlato con i dottori e mi hanno spiegato che i sintomi sono quelli anche se di fatto non ho avuto una conferma ufficiale. Questa settimana sono stato io a dover fare i conti con il virus. Ho preso tutte le precauzioni per non infettare le persone che vivono con me. Mi sono sentito come se un camion mi fosse passato sopra ma adesso sto bene”.

“Capisco che ci sono grandi interessi economici in ballo – ha aggiunto Pepe Reina – ma prima di parlare di date dobbiamo fare grande attenzione. Seguo le notizie che arrivano dalla Spagna e dall’Italia e l’unica cosa che mi sento di dire è che dobbiamo comportarci da buoni cittadini e rispettare le regole, più saremo rigidi e prima questa cosa passerà”.