Coronavirus, rivelazione del calciatore italiano positivo: “sono entrato in contatto con un’anziana, poi…”

L’emergenza Coronavirus è una cosa molto seria, ed inevitabilmente sta portando pesanti conseguenze al mondo del calcio. In Italia alcuni calciatori sono già risultati positivi, gli ultimi Rugani e Gabbiadini. Uno dei primi calciatori risultati positivi è il 20enne Andrea Tessiore, centrocampista della Vis Pesaro di proprietà della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni riportate da ‘Gianluca di Marzio’.

LA SCOPERTA – “Martedì scorso sono entrato in contatto con una signora anziana, mia vicina di casa. Non stava bene e sono andato ad aiutarla un po’. Due giorni dopo, giovedì, ho avuto i primi sintomi: mal di testa e febbre a 38. Poi raffreddore e mal di gola, tipici dell’influenza. All’inizio non ho nemmeno pensato al coronavirus, sono rimasto a casa due giorni e non mi sono allenato”. Il campanello d’allarme è scattato dopo: “Ho saputo che la mia vicina di casa era risultata positiva al virus e ricoverata in terapia intensiva. Ho fatto due più due e lunedì mi sono sottoposto al tampone in ospedale”.

“Mi ha chiamato la dottoressa dell’ospedale e mi ha informato che ero positivo. Ero più preoccupato quando ho saputo che la signora stava male. Lì ho pensato di averlo anche io: il limbo d’incertezza è stato il momento più difficile”.

LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE – “Ho solo mal di gola e un po’ di stanchezza. Mi hanno detto ovviamente di restare a casa per qualsiasi ragione e mi hanno consigliato la vitamina C, che mi hanno detto far bene anche in via precauzionale”.

LA FAMIGLIA – “All’inizio erano preoccupati, soprattutto i nonni. I miei genitori mi hanno detto di stare tranquillo e di rimanere a casa, sono più dispiaciuti per non potermi essere d’aiuto”.

SU VIS PESARO E SAMPDORIA – “Quando ho scoperto di essere positivo li ho avvisati sul gruppo Whatsapp e si sono messi in auto quarantena anche loro. Non hanno fatto i tamponi perché il sistema è intasato e li sottopongono solo a chi ha problemi. Questo è il secondo anno alla Vis Pesaro e mi sono sempre trovato bene. Il mio sogno è quello di tornare alla Samp, dove ho fatto tutta la trafila a partire dai Pulcini”.