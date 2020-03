Coronavirus, saggia Atalanta: “Evitate assembramenti in città, all’aeroporto o a Zingonia”

Tutti avrebbero voluto festeggiare in altro modo, è da ipocriti non pensarlo. Ma bisogna accontentarsi, ora come non mai. L’Atalanta ha fatto la storia, questa sera: ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale di Champions League. Lo ha fatto senza tifosi al seguito, lo dovrà fare senza tifosi a Bergamo. O almeno è quello che spera. Per non sbagliare, però, l’appello lo fa. Ed è una scelta saggia.

“L’Atalanta, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo, al’aeroporto di Orio al Serio o al Centro Bortolotti di Zingonia al rientro della squadra da Valencia”. Questo il tweet appena postato dalla società orobica pochi minuti fa. Con la speranza che i tifosi rispettino le direttive e non si facciano prendere dalla smania di festeggiamenti che potrebbero portare a ben altro.